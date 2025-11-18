Rica recibe el premio Gran Exportador Dominicano 2025

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Grupo Rica recibió anoche el premio “Gran Exportador Dominicano”, en la 39ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora, que entrega la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en un acto donde fueron reconocidas otras diez empresas y contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

Asimismo, la empresa Plastifar obtuvo el premio “Excelencia Exportadora a Centroamérica”, la compañía BotPro recibió el galardón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Tecnología y transformación digital” y Successment fue galardonada en el renglón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Servicios profesionales especializados”.

En tanto que, el premio “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Economía Naranja” lo recibió la empresa Ghidora (Blink Esports), con la mención diseño; Textilab x Angie Polanco fue galardonada con la mención moda y Aparataje Distribution, mención de música.

Otras empresas galardonadas son Grupo RR&T, que recibió el premio a la “Excelencia Exportadora PYME”, Braun Dominican Republic se premió con la “Excelencia Exportadora en Zonas Francas”, Smurfit Westrock con “Excelencia Exportadora Industrial” y Nahshar Produce, con la “Excelencia Exportadora Agropecuaria”.

También recibieron reconocimientos especiales Gabino Polanco, por la trayectoria de más de 40 años en servicio del sector; Daniel Peña, de la Dirección General de Aduanas, en “Servidor Público” y ProDominicana, en “Servicio al Sector Exportador.

A la empresa DP World Dominicana se le reconoció en “Servicio al Sector Exportador; periódico El Caribe, como medio de comunicación; Mayelin Acosta, del periódico Hoy, fue reconocida como “Periodista Destacada” y a la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, como “Servicio Público en el Extranjero”.

El presidente y la vicepresidenta de Adopexpo, Karel Castillo y Roselyn Amaro Bergés, hicieron entrega de los galardones.