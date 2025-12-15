Cámara de Comercio y Producción de Santiago y Prodominicana acuerdan fortalecer exportaciones

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), firmaron un acuerdo interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades de los sectores productivos y promover nuevas oportunidades en los mercados globales.

El convenio tiene el objetivo de impulsar la competitividad, la productividad y el posicionamiento internacional de las empresas de la región norte.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó que esta alianza representa un paso decisivo para consolidar el crecimiento económico de Santiago, provincia que se ha convertido en una de las más dinámicas del comercio exterior dominicano.

“Este acuerdo se realizó con el propósito de contribuir al fortalecimiento económico de la Región Norte en el mercado global, y de esta forma favorecer su desarrollo, competitividad y rentabilidad. Santiago tiene un rol estratégico en las exportaciones del país y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando su crecimiento”, expresó.

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Luis Campos Jorge, valoró la alianza como una oportunidad estratégica para potenciar la innovación y la presencia internacional de las empresas de la provincia.

“Para la Cámara, este acuerdo significa más que una firma: es un compromiso con el crecimiento sostenible de nuestros sectores productivos. Santiago es sinónimo de trabajo, talento y capacidad exportadora, y junto a ProDominicana seguiremos creando las condiciones necesarias para que nuestras empresas conquisten más mercados y eleven su competitividad”, afirmó Jorge.

Durante la firma del convenio se destacó que las cifras más recientes confirman el posicionamiento de la provincia como un eje exportador de alto impacto. Solo en el año 2024, las exportaciones de Santiago alcanzaron US$1,509.2 millones, registrando un incremento interanual de 2.7 %, equivalente a US$40.1 millones adicionales. Afirman que ese desempeño permitió que las empresas locales colocaran bienes en mercados internacionales, con una oferta de 1,211 productos elaborados por 271 exportadores activos.

Para el año 2025, con datos acumulados hasta octubre, la provincia mantiene una tendencia favorable. Las exportaciones ascienden a US$1,350.9 millones, con un crecimiento interanual más robusto de 6.2%, lo que representa US$79.3 millones adicionales. Este resultado se sustenta en una creciente diversificación exportadora, alcanzando 131 mercados, 1,228 productos y 266 empresas exportadoras, reafirmando a Santiago como un polo productivo de alto rendimiento.