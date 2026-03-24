Advierte es inevitable alza precios de pasajes aéreos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El aumento en las tarifas de los pasajes aéreos es vital para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de las operaciones de las aerolíneas, situación provocada por el aumento de los combustibles por la crisis en el Medio Oriente.

En ese sentido, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) aclaró que el reciente alza de RD$21.00 en el Avtur (Jet A-1), anunciado en la República Dominicana, responde a dinámicas internacionales asociadas a la volatilidad de los mercados energéticos, influenciadas actualmente por tensiones geopolíticas, particularmente en torno a Irán.

Este tipo de ajustes impacta de manera transversal a toda la industria aeronáutica, tanto aerolíneas nacionales como internacionales, dado que el combustible constituye uno de los principales componentes de la estructura de costos operativos del sector.

Omar Chahín Lama, presidente de ADLA, reiteró que la evolución de tarifas responde a múltiples factores y no a decisiones aisladas de mercados específicos, sino a una realidad global que impacta integralmente a toda la industria de la aviación.