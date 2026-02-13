Invierte RD$4.4 MM en emprendimientos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El programa de apoyo a iniciativas de emprendimiento Cree Banreservas culminó su etapa de Preaceleración 2025-26 con la selección de tres emprendimientos que tendrán la oportunidad de optar por una inversión de capital semilla de hasta RD$4.4 millones por proyecto.

Los emprendimientos escogidos fueron Inventory Count, Asistensi y Nébula Ecosystem, los cuales obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Ahora dispondrán de mentorías y acompañamiento especializado para impulsar sus modelos de negocio.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que, desde la creación del programa, la institución financiera ha apoyado a más de 270 emprendedores con acompañamiento personalizado y un respaldo financiero superior a los RD$100 millones en capital semilla, destinado al inicio de 29 proyectos.

En esta décima segunda edición del programa participaron 14 proyectos bajo la nueva metodología de Innovación Humanista, que aborda seis dimensiones claves para la evolución del negocio: descubrimiento, mentalidad, potencial, crecimiento, rendimiento y salida, alineadas con los ritmos del mercado y las necesidades humanas reales. Fueron elegidos siete proyectos finalistas.