Alerta sobre impacto desaceleración crédito

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles (CREES) alertó sobre el impacto negativo que tiene para los sectores productivos y los agentes económicos, la desaceleración de la tasa de crecimiento del crédito bancario en el país.

Miguel Collado di Franco explicó que para que la economía dominicana tenga un crecimiento relativamente alto, el crédito bancario debe tener una expansión interanual superior a los dos dígitos y que históricamente se ha visto que oscila entre un 12 y un 14 por ciento, lo que permite que el Producto Interno Bruto tenga un buen desempeño.

Sin embargo, Collado di Franco mostró preocupación de que el incremento del crédito del pasado año apenas creció entre 8 % y 9 %, algo poco visto en los últimos años.

Dijo que la situación es más preocupante aún, ya que en los meses de diciembre del 2024 y enero de este año el crecimiento del crédito tuvo por debajo del ocho por ciento.

Recordó que desde la época de la pandemia no se había visto un crecimiento del crédito tan bajo, específicamente en el 2021, cuando el incremento estuvo por debajo del 8 %.

Agregó las autoridades del Banco Central anunciaron que el crecimiento de febrero estará por encima del 8 %, “pero todavía nos falta para tener una economía que esté generando nuevos capitales y oportunidades de empleos, y en consecuencia que se llegue a la meta de crecimiento que ha sido proyectada”.

Agregó que el CREES coincide con las proyecciones de la Cepal, en torno a que la economía dominicana tendrá una expansión de 3.5 por ciento en el presente año.