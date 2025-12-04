Analizan impacto de IA en competitividad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Expertos locales e internacionales destacados en el área de inteligencia creativa coincidieron en señalar que la IA no representa una amenaza para los profesionales, sino una oportunidad estratégica para elevar la productividad, acelerar la innovación y fortalecer la competitividad en industrias que hoy dependen crecientemente del análisis de datos, la automatización y la generación de contenido avanzado.

Se trató del Tercer Coloquio de Comunicación Digital realizado por la Universidad APEC (Unapec) para analizar cómo la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo la comunicación, la creatividad y los modelos productivos en la economía digital, y estuvo encabezado por el rector de Unapec, Erik Pérez Vega y la directora de Artes y Comunicación, Alicia Álvarez. Pérez Vega afirmó que la IA dejó de ser una herramienta emergente para convertirse en un eje central de la actividad económica, transformando modelos de negocio, procesos de producción de contenido y toma de decisiones.