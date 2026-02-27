Apetito internacional por RD se mantiene firme, según Citi

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El apetito de los inversionistas internacionales por la República Dominicana se mantiene firme, tanto para invertir en el país como cuando el Estado acude a los mercados internacionales a emitir bonos, afirmaron ejecutivos de Citi República Dominicana.

“La República Dominicana sigue brillando como uno de los destinos para atraer capital”, señalaron durante un encuentro con periodistas. María Guerra, vicepresidenta, líder del Sector Público y banquera de Corporaciones Locales de la entidad, sostuvo que, en comparación con otros mercados, “la República Dominicana es como la estrella del Caribe y de Latinoamérica”.

Indicó que “los únicos dos países que realmente se comparan a nivel de apetito de inversionistas son Panamá y Paraguay”.

Reveló que de manera constante reciben manifestaciones de interés. “Siempre estamos recibiendo interés y apetito”, expresó, al detallar que las preguntas recurrentes son: “¿Cuándo va a colocar la República Dominicana? ¿Cómo podemos invertir más en la República Dominicana?”, tanto en el mercado de bonos como en el sector real.

Explicó que este comportamiento responde a que frente a la situación de varios países de América Latina, la República Dominicana se ha mantenido estable, con seguridad jurídica y condiciones favorables para atraer capital.

Guerra ofreció estas declaraciones junto a la gerente general de Citi en el país, Rocío Velarde, y a Fabio Restrepo, director de Soluciones de Tesorería y Comercio RD y Haití.

Velarde indicó que las perspectivas macroeconómicas de la entidad apuntan a que el país retomará este año su senda de crecimiento, con una expansión de entre 4 % y 5 %. Señaló que este dinamismo provendría de “las grandes corporaciones locales, las empresas multinacionales, el sector público y las instituciones financieras”.

Resaltó que en el país existe “una industria financiera muy sólida y sofisticada” y que el banco se considera “parte complementaria de esa ecuación”, al enfocarse en la banca corporativa e institucional.

Explicó que acompañan al Gobierno en la colocación de bonos en los mercados internacionales y en la diversificación de instrumentos financieros. Además, participan en el financiamiento de proyectos de infraestructura vial.

Velarde señaló que recién trabajaron con el equipo de ProDominicana para presentar la estructura de atracción de inversión extranjera directa y el portafolio de oportunidades disponibles en el país.

En el sector privado, dijo, la estrategia es similar, con énfasis en proyectos de alto impacto. Mencionó por ejemplo que apoyan a Manzanillo Gas and Power en construcción de una planta de generación eléctrica en Manzanillo, operación en la que participaron.