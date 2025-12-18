Aprueban 82 empresas y 10 nuevos parques zonas francas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante el año 2025 se aprobó la instalación de 82 nuevas empresas de zonas francas y 10 parques industriales, reflejando el dinamismo del sector.

Las empresas aprobadas este año proyectan una inversión de US$221.9 millones, mientras que los parques industriales autorizados representan una inversión adicional estimada en US$122.3 millones, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), presidido por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó.

En cuanto a los principales subsectores de las empresas aprobadas, se destacan Servicios, con 18 nuevas empresas; Tabaco y sus derivados, con 15; Textil, con cinco; Dispositivos eléctricos y electrónicos, con cinco; y Dispositivos médicos, con cuatro empresas. El resto corresponde a otros subsectores productivos como plástico, cartón, tubos, vidrios, creación de software, desarrollo outsourcing, entre otras actividades, evidenciando la diversificación de la matriz industrial del régimen.

Bisonó señaló que estas cifras confirman el dinamismo del sector y la confianza que continúa despertando la República Dominicana como destino de inversión. “El comportamiento de las zonas francas en 2025 refleja un país que sigue atrayendo empresas, generando empleos formales y fortaleciendo su base productiva. Este dinamismo es resultado de un entorno de estabilidad, reglas claras y una política pública enfocada en facilitar la inversión y el crecimiento sostenible”, afirmó.

Al comparar los resultados con el año anterior, se observa una evolución positiva. En 2024 se aprobaron 74 empresas, mientras que en 2025 las aprobaciones aumentaron a 82 empresas.

En términos de inversión, las empresas aprobadas en 2024 representaron US$196.0 millones, mientras que en 2025 la inversión proyectada ascendió a US$221.9 millones, lo que supone un incremento del 13 %, confirmando una tendencia hacia proyectos de mayor escala y valor agregado.

Resultados acumulados desde 2020.

Este desempeño anual se suma a los resultados alcanzados durante la gestión iniciada en 2020 con el presidente Luis Abinader. En ese período, se han aprobado 436 empresas de zonas francas, que proyectan la generación de 61,520 empleos directos, con una inversión estimada de US$1,081.1 millones y una proyección de generación de divisas por US$813.0 millones.

Estas cifras consolidan al régimen de zonas francas como un pilar estratégico para la economía dominicana, tanto por su impacto en el empleo formal como por su contribución a las exportaciones y a la atracción de inversión extranjera directa.