Apuesta en DATE por diversificación del turismo

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El Banco de Reservas desarrolló, en el marco del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, una extensa agenda de reuniones y rondas de negocios con importantes actores del turismo regional, con la finalidad de diversificar la oferta turística dominicana ante las exigentes demandas globales.

El interés de Banreservas por participar activamente en importantes ferias turísticas como DATE responde a su compromiso de impulsar el desarrollo económico del país y dinamizar los sectores productivos, contribuyendo así al crecimiento de la economía y al bienestar de los ciudadanos.

En ese contexto, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el turismo como uno de los principales motores económicos del país.

“En Banreservas reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo dominicano, promoviendo la diversificación de la oferta y respaldando proyectos que impulsen la competitividad del país en los mercados internacionales”, expresó.

De su lado, la vicepresidenta de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, resaltó el valor de DATE como escenario estratégico para la identificación de nuevas oportunidades de inversión y alianzas.

“DATE representa una plataforma clave para identificar nuevas oportunidades de inversión”, dijo.