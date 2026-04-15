Panorama sombrío: Los reportes del FMI por la guerra contra Irán y cómo podría afectar a RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra contra Irán está generando un déficit global de petróleo y un panorama económico sombrío, con efectos directos en países dependientes de la importación de energía como República Dominicana. El encarecimiento del crudo y la presión inflacionaria podrían impactar el costo de vida y las finanzas públicas dominicanas en los próximos meses.

El FMI recortó su previsión de crecimiento mundial a 3,1% en 2026, una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo esperado, debido al alza de los precios de la energía y la incertidumbre en los mercados financieros. La guerra en Irán, iniciada en febrero tras una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, ha disparado los precios del petróleo y amenaza con frenar la economía global.

El organismo advierte que los efectos serán desiguales: los países con mayor dependencia energética y menor capacidad fiscal sufrirán más.

Impacto en República Dominicana

• Dependencia energética: RD importa casi la totalidad del petróleo que consume, lo que la hace vulnerable a la volatilidad internacional.

• Inflación: El aumento del crudo se traduce en mayores costos de transporte, electricidad y bienes básicos, presionando el bolsillo de los hogares.

• Finanzas públicas: El gobierno podría enfrentar mayores gastos en subsidios para contener el alza de combustibles y electricidad.

• Respuesta oficial: El gobierno dominicano ya inició diálogos con gremios empresariales y sectores sociales para buscar consensos y explorar alternativas como energías renovables y estrategias de sostenibilidad.

Riesgos y escenarios

• Corto plazo: Incremento en precios de combustibles y alimentos, con impacto directo en la inflación, como ya se ha manifestado en las ultimas semanas.