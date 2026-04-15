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Tensión mundial

Panorama sombrío: Los reportes del FMI por la guerra contra Irán y cómo podría afectar a RD

El encarecimiento del crudo y la presión inflacionaria podrían impactar el costo de vida y las finanzas públicas dominicanas en los próximos meses.

Petróleo

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra contra Irán está generando un déficit global de petróleo y un panorama económico sombrío, con efectos directos en países dependientes de la importación de energía como República Dominicana. El encarecimiento del crudo y la presión inflacionaria podrían impactar el costo de vida y las finanzas públicas dominicanas en los próximos meses.

El FMI recortó su previsión de crecimiento mundial a 3,1% en 2026, una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo esperado, debido al alza de los precios de la energía y la incertidumbre en los mercados financieros. La guerra en Irán, iniciada en febrero tras una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, ha disparado los precios del petróleo y amenaza con frenar la economía global.

El organismo advierte que los efectos serán desiguales: los países con mayor dependencia energética y menor capacidad fiscal sufrirán más.

Impacto en República Dominicana

• Dependencia energética: RD importa casi la totalidad del petróleo que consume, lo que la hace vulnerable a la volatilidad internacional.

• Inflación: El aumento del crudo se traduce en mayores costos de transporte, electricidad y bienes básicos, presionando el bolsillo de los hogares.

• Finanzas públicas: El gobierno podría enfrentar mayores gastos en subsidios para contener el alza de combustibles y electricidad.

• Respuesta oficial: El gobierno dominicano ya inició diálogos con gremios empresariales y sectores sociales para buscar consensos y explorar alternativas como energías renovables y estrategias de sostenibilidad.

Riesgos y escenarios

• Corto plazo: Incremento en precios de combustibles y alimentos, con impacto directo en la inflación, como ya se ha manifestado en las ultimas semanas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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