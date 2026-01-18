Así piensa el consumidor este 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Carolina Montero

El comportamiento del consumidor ha entrado en una nueva etapa. En 2026, las personas ya no se conforman con adquirir productos que simplemente cumplan una función; buscan autenticidad, transparencia y una conexión emocional real con las marcas que eligen. Hoy, cada decisión de compra refleja valores personales, expectativas de bienestar y una mayor conciencia sobre el impacto social y ambiental de lo que se consume.

No siempre fue así. Durante años, el consumo estuvo dominado por la inmediatez, el precio y la novedad. El consumidor priorizaba la cantidad sobre la calidad, se dejaba llevar por promociones agresivas y tendencias pasajeras, y rara vez cuestionaba el origen, la durabilidad o las prácticas de las marcas. Comprar era un acto rápido, muchas veces impulsivo, y el impacto a largo plazo quedaba en segundo plano.

Ese modelo ha cambiado. La experiencia reciente, el acceso a mayor información y una creciente preocupación por la salud y el entorno han dado paso a un consumidor más exigente y reflexivo. En este año, se valora la coherencia entre lo que las marcas dicen y hacen, y la confianza se ha convertido en un factor decisivo.

Los consumidores prefieren empresas que simplifican su vida, promueven el bienestar y asumen una responsabilidad real con la sociedad.

Este cambio se refleja en la clara preferencia por la calidad sobre la cantidad. El consumo impulsivo y desechable pierde terreno frente a productos duraderos y de alto valor, incluso cuando implican una mayor inversión inicial.

Sectores como la moda muestran esta transformación con el auge del mercado pre-loved, la reutilización y la producción circular, donde cada prenda extiende su vida útil y adquiere un significado más profundo.

La sostenibilidad, además, se apoya cada vez más en la tecnología. El uso de herramientas como la inteligencia artificial permite optimizar recursos, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas, dando ventaja a las marcas que integran datos en tiempo real para reducir emisiones y mejorar su huella ambiental.

Este nuevo patrón de consumo se conecta directamente con el bienestar y la salud integral. Crece la demanda de productos que aporten beneficios funcionales como energía, inmunidad y equilibrio físico y mental, reforzando la idea de que cuidar el planeta comienza por cuidarse a uno mismo.

A este escenario se suman regulaciones ambientales más estrictas, especialmente en mercados como la Unión Europea, que impulsan la reducción de plásticos, el reciclaje obligatorio de envases y una mayor responsabilidad empresarial. La sostenibilidad deja de ser una opción voluntaria para convertirse en una exigencia legal y ética.

Finalmente, esta transformación también se refleja en la preferencia por experiencias con sentido. En sectores como el turismo y la hostelería, los consumidores priorizan propuestas auténticas, personalizadas y respetuosas con las comunidades locales, donde la conexión real prevalece sobre la simple exhibición.

En 2026, el consumidor no compra por impulso ni por costumbre. Piensa, compara y elige con intención, marcando el rumbo de un mercado que ya no puede ignorar esta nueva forma de consumir.