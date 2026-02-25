Asonahores resalta crecimiento del mercado colombiano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) resaltó la importancia estratégica del mercado colombiano para el crecimiento sostenido del turismo dominicano y su impacto directo en la economía nacional.

En el marco de la Vitrina Turística de ANATO 2026, que se celebra en Bogotá, Colombia, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, dijo que “Colombia ya no es un mercado emergente para República Dominicana, es un mercado consolidado y estratégico. Estamos hablando de casi 400 mil visitantes en un año, con un crecimiento de doble dígito, que impacta directamente la ocupación hotelera, la conectividad aérea y el empleo en el sector”.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), durante el año 2025 el país recibió cerca de 395,000 turistas colombianos, consolidando un récord histórico para este mercado. Esta cifra representa un crecimiento superior al 12 % respecto al año anterior, posicionando a Colombia como uno de los principales emisores de turistas hacia el destino dentro de América Latina.

Lendor destacó que el crecimiento ha sido posible gracias al fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos países, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y la diversificación de la oferta turística dominicana.

“El turista colombiano tiene un perfil muy interesante: viaja en familia, en pareja y también en grupos de incentivos, consume experiencias, sale del hotel, conoce la cultura, disfruta la gastronomía y apuesta por actividades complementarias. Eso dinamiza toda la cadena de valor del turismo”, explicó.

Resaltó que Colombia se mantiene entre los principales mercados emisores de Sudamérica hacia República Dominicana.