Aumenta llegada de turistas de Colombia a República Dominicana

Bogotá, Colombia. La llegada de turistas colombianos a República Dominicana aumentó un 19 % el pasado año con relación al 2024, convirtiéndo ese país en el cuarto emisor de visitates de América Latina.

Durante un encuentro en el que participaron 1,300 agentes de viajes y touroperadores, el ministro de Turismo, David Collado, mostró los atractivos turísticos que tiene el país como parte de su estrategia de atraer más turistas hacia a la nación caribeño, el cual recibió 11.6 millones visitantes en el 2025, de estos más de 400,936 desde Colombia.

En la víspera del inicio de la 45 Vitrina Turísticas de ANATO, que comienza ayer y se extiende hasta el viernes, Collado realizó un roadshow a "casa llena" en el centro de convenciones Ágora, Bogotá, en el que resaltó la diversificación de la oferta turística que posee República Dominicana.

En su presentación el ministro de Turismo dominicano mostró, también, las nuevas marcas hoteleras, los nuevos destinos turísticos y las mejoras en las playas y sus accesos.

Describió a Colombia como un país especial para la República Dominicana, ya que es el cuarto país emisor de turistas hacia Quisqueya.

Dijo que sólo en enero de este año República Dominicana recibió 7,831 turistas colombianos, lo que representó un crecimiento de un 27% con relación al mismo mes del 2025.

"Hoy estamos aquí, en este roadshow, para invitarlos a que sigan promoviendo nuestro bello país, pero también para darles las gracias, ya que por ustedes tenemos el privilegio de recibir mas visitantes que nuestra población", le expresó Collado a los touroperadores y agentes de viajes presente en la actividad.