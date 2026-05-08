Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Rafael Navarro, padre de Emiliana Navarro, una de las víctimas mortales de la tragedia del Jet Set, denunció este viernes que ha recibido amenazas y responsabilizó a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de cualquier situación que pudiera ocurrirle.

“He recibido múltiples llamadas de amenazas. Yo no le tengo miedo (…) ando desarmado y cualquier cosa que me suceda, culpo directamente a los hermanos Espaillat y a su grupo de tigueres que tienen”, manifestó.

Navarro aseguró que las intimidaciones también habrían alcanzado a otra persona identificada como “Piro”.

“Me dijeron a mí y al Piro que vamos a amanecer con la boca llena de moscas y muchísimos disparates. Mucho cuidado conmigo, que soy un hombre pacífico (…), pero no quieran ver”, advirtió.

El padre de la víctima indicó que, hasta el momento, no ha formalizado una denuncia ante las autoridades. No obstante, afirmó haber recibido al menos cuatro llamadas desde un número privado.

Padre de víctima del Jet Set denuncia amenazas y responsabiliza a los hermanos Espaillat

Responsables del desplome

Por el trágico hecho, el Ministerio Público imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes les atribuye incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Cabe destacar que, el pasado viernes 1 de mayo de 2026, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal seguido contra los imputados y fijó para el próximo 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, la lectura de la decisión que determinará si serán enviados a juicio de fondo.

Tras la audiencia preliminar, el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que durante el proceso el Ministerio Público hace todos los esfuerzos para que haya justicia.

“Lo hizo desde el primer momento, recabando y preservando los elementos de pruebas que permitieron realizar una investigación. Lo hicimos luego, designando una comisión de peritos, incluyendo un perito internacional para determinar la razón del colapso de la discoteca Jet Set”, afirmó.

“Y esa razón está claramente establecida, que el colapso se debió al sobrepeso que los administradores de la discoteca le colocaron al techo”, añadió.

“Eso es un tema que está claramente establecido en el peritaje. Y hoy, incluso en el tribunal, exigimos que el tribunal escuchara a todas y cada una de las víctimas que tienen derecho a ser escuchadas, ya que este es un elemento, incluso, propio de la reparación”, afirmó.

Por su parte, los abogados de los Espaillat, Miguel Valerio y Ramón Núñez, difieren de las calificaciones jurídicas e insisten en la realización de un nuevo peritaje.

Recordaron que Maribel no solo estaba en las instalaciones del centro de diversión al producirse el colapso del techo, sino que quedó atrapada bajos los escombros y fue rescatada junto a su esposo, que requirió dos cirugías luego del trágico evento.