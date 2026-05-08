Reparación de tubería termina con un adolescente muerto en SDE

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Se le advirtió y no entendió, hoy un adolescente está siendo velado tras morir ahogado luego de bañarse en un hoyo hecho para reparar una tubería en el sector La Grúa en Santo Domingo Este.

Se trata de Elenso Jáquez de 12 años de edad, quien salió de la escuela y quiso darse un “chapuzón” violando el cerco de seguridad.

“Nosotros estábamos caminando y le dijimos “no te metas ahí que eso estaba hondo y él dijo “yo no me voy ahogar” y seguimos caminando”, explicó una vecina.

Mientras que un familiar de la víctima aseguró que el cadáver ni siquiera parece que estaba en el agua, pero si el joven tiene un golpe en la cabeza y estaba derramando sangre.

Imágenes del hoyo

Otros hechos lamentables

Según vecinos de la zona aseguran que no es primera vez que esta abertura trae hechos lamentables, ya que recientemente se cayó una vaca en el lugar.

“Ahí se cayó una vaca, el martes y hoy jueves mira lo que le pasó al niño, entonces no había que esperar que se perdiera a una vida humana.

Los restos del menor serán velados en una iglesia de la comunidad y sepultados este viernes.