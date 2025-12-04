Avanza uso de facturas electrónicas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Avanzan los plazos establecidos para facturar electrónicamente con obligatoriedad y ya se han emitido 1,240 mil millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) y unos 19,233 contribuyentes del fisco están autorizados como emisores electrónicos.

El 95% de los 632 de los contribuyentes clasificados como grandes nacionales son emisores, en cumplimiento con el primer grupo de obligados a usar el e-CF que venció el 15 de mayo de 2024, de acuerdo a cifras de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El 70 % de los 13 mil contribuyentes grandes locales y medianos han finalizado o están en proceso de ser emisores electrónicos, restan 3,945 contribuyentes por iniciar el proceso para emitir comprobantes electrónicos.

Este segundo grupo tuvo hasta el pasado 15 de noviembre del 2025 para acogerse al plazo establecido.

Actualmente unos 8,434 son usuarios está utilizando el Facturador Gratuito, es decir, el 43.85% factura electrónicamente sin costo. La DGII también informó al HOY que 10,799 han sido autorizados a través del proceso de certificación y 10 mil contribuyentes se encuentran postulados en proceso de certificación.

El resto de los contribuyentes tienen hasta el 15 de mayo del 2026 para implementar la facturación electrónica, este es el tercer grupo incluye a los pequeños, micro y no clasificados.

La directora de estrategia comercial de Alegra en el país, Haydeé Cabrera indicó que Alegra, dedicada a promover el uso de los e-CF dijo que estos reducen el margen de error, es más ágiles y disminuye los costos operativos.