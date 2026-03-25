Banca de RD ocupa el segundo lugar mejor reputación

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

A pesar de que existe la percepción de que se debe mejorar el acceso al crédito, dar más apoyo al emprendimiento y priorizar la educación financiera, el sector bancario de República Dominicana ocupa el segundo lugar entre el mejor valorado por los consumidores en Latinoamérica y Estados Unidos, según resultados del estudio RepCore Banca 2026.

El documento, elaborado por la consultora internacional Reputation Lab y presentado junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), presenta datos de 137 bancos de 19 países.

El resultado favorable que obtuvo la banca dominicana está sustentado en la percepción positiva del público en aspectos como desempeño financiero, compromiso social e integridad.

Los resultados del estudio fueron presentados por Fernando Prado y Natalia Arenzana, socios de Reputation Lab, bajo la coordinación de Leaderworld Corporate Affairs, en el marco de un encuentro que también contó con la participación de ejecutivos de la ABA.

Según arroja la investigación realizada entre febrero y principios de marzo de este año, el sector bancario dominicano solo es superado por el de Honduras, lo que lo posiciona como el segundo de la región con mejor reputación, seguido por los de Nicaragua y El Salvador (tercera y cuarta posición respectivamente).

El análisis de los drivers de reputación muestra que, en la República Dominicana, los atributos que tienen un mayor peso en la construcción de la reputación del sector son el desarrollo tecnológico, la internacionalidad, el apoyo al emprendimiento, la presencia nacional y la inversión social.

“La banca dominicana presenta una posición relativamente sólida en términos de reputación dentro del contexto latinoamericano, lo que constituye una ventaja competitiva relevante. No obstante, el sector debe seguir avanzando en su capacidad de responder a las expectativas sociales”, afirmó Arenzana.

Destacó que la mejor percepción que tienen los consumidores dominicanos de los bancos en atributos como “líderes respetados”, “internacionalidad”, “comportamiento ético” o “trayectoria”, en comparación con las percepciones que se tienen del sector en otros países latinoamericanos o en los Estados Unidos.

De su lado, la directora de Comunicación y Marketing de la ABA, Pamela Castillo, afirmó que estos resultados reflejan no solo el posicionamiento del sector, sino también la importancia de seguir fortaleciendo la confianza de los usuarios como base para el desarrollo sostenible de la banca.