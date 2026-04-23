Cuando el valor se hizo himno: la Revolución de Abril de 1965

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La historia de los pueblos no se escribe únicamente con tinta, sino con la determinación de su gente. En la República Dominicana, abril de 1965 marcó un punto culminante de esa identidad indomable que se expresa en el himno nacional: “si fuera mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá”. No se trataba de esclavitud, sino de una ocupación militar extranjera que despertó el coraje colectivo.

El conflicto comenzó como un reclamo por la vuelta al orden constitucional y el regreso del profesor Juan Bosch, depuesto en 1963 tras un golpe de Estado.

LA REVOLUCION DE ABRIL DE 1965

Vivencias, testimonios y reflexiones

Los constitucionalistas se enfrentaron a sectores conservadores que lo acusaban de comunista y contaban con el respaldo de la oligarquía y la Iglesia.

La Revolución de Abril dividió al país.

Lo que parecía una pugna entre facciones militares se transformó en una epopeya de soberanía, cuando el pueblo decidió que su destino era recuperar la democracia interrumpida.

La Revolución de Abril no fue solo una batalla en la ciudad colonial. Hombres y mujeres comunes, zapateros, jornaleros, agricultores y adolescentes se convirtieron en soldados improvisados.

La sociedad dominicana despertó y se levantó contra la intervención extranjera. La llegada de los marines norteamericanos indignó a la población, que se empoderó y tomó la antorcha de su destino.

El politólogo y abogado Franklin Mercado recuerda que aquel momento fue cuando el valor y la osadía se hicieron himno.

Politólogo Franklin MercadoReferencia

Mercado subraya que la Revolución de Abril fue un despertar colectivo: “La historia de las naciones no se escribe nada más con tinta, sino con la determinación de la gente. En abril del 65, el pueblo decidió su destino y lo defendió con coraje”.

Puntualizó , que ya había enfrentado imperios como el francés, el inglés y el español, volvió a demostrar su espíritu de resistencia.

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La Revolución de Abril fue más que un enfrentamiento armado: fue la manifestación viva de la dominicanidad, un pueblo que decidió luchar por su derecho a la autodeterminación y por la restauración de su gobierno constitucional.