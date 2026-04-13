Banco Central defiende rigor técnico usa para cálculo índice de inflación

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) destaca que su cálculo del índice de precios al consumidor (IPC) se realiza bajo estrictos lineamientos metodológicos internacionales, siguiendo manuales elaborados por organismos internacionales.

En un artículo de su foro “Página Abierta”, elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, el BCRD explica que el IPC es un indicador diseñado para medir la inflación y el costo de vida a partir de una canasta representativa del consumo de los hogares.

La institución subraya que el IPC dominicano cuenta con una sólida base técnica, sustentada en encuestas amplias y representativas como la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) y la Encuesta Nacional de Precios al Consumidor (ENPC), que incluyen miles de hogares, establecimientos y cotizaciones de precios a nivel nacional.

Además, resalta que la estimación del IPC de la República Dominicana se realiza siguiendo los lineamentos metodológicos descritos en el Manual del Índice de Precios al Consumidor, elaborado de forma conjunta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, la Comisión Económica de las Naciones Unidas y la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea (Eurostat)

Señala que ese proceso garantiza que el indicador cumpla con los más altos estándares internacionales y refleje de manera confiable la evolución general de los precios.

Explica que al analizar el comportamiento del IPC, es importante considerar que su dinámica responde a la incidencia de diversos factores, entre los que se destacan la volatilidad y estacionalidad en la producción de algunos bienes, el lugar donde se producen o los establecimientos donde se comercializan, las condiciones de oferta y demanda, así como el comportamiento de los precios de materias primas y otros determinantes en los mercados internacionales.

En ese sentido, puntualiza que una adecuada interpretación del índice requiere reconocer que su propósito es captar las tendencias generales de los precios a nivel agregado y no reflejar variaciones específicas asociadas a canastas de consumo particulares, lo que resulta fundamental para evitar interpretaciones erróneas sobre el indicador.

Asimismo, el BCRD defiende la integridad y rigurosidad del indicador frente a cuestionamientos recientes, señalando que las críticas carecen de sustento técnico y que las diferencias entre la inflación oficial y la percepción individual responden a patrones de consumo distintos, sin invalidar la consistencia del IPC.

En conclusión, reafirma que el IPC es una herramienta metodológicamente robusta, transparente y confiable, clave para el análisis económico y la toma de decisiones, capaz de captar los efectos de choques internos y externos sobre la inflación en el país.