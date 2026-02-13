Precio de los combustibles del 14 al 20 de febrero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 14 al 20 de febrero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales, mediante un subsidio ascendente a RD$183.5 millones.

Durante el período señalado serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$7.83 por galón; la gasolina Regular con RD$4.97; el gasoil Regular con RD$12.39, y el gasoil Óptimo con RD$12.39.

Precio de los combustibles

Precios de los combustibles



Para la semana del 14 al 20 de febrero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$205.99 por galón; baja RD$3.97.

Kerosene, RD$239.00 por galón; baja RD$4.10.

Fueloil #6, RD$147.43 por galón; baja RD$0.90.

Fueloil 1%S, RD$166.41 por galón; baja RD$3.57.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.19, de las publicaciones diarias del Banco Central.