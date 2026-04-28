Banco Promerica presenta resultados financieros

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Banco Promerica República Dominicana realizó su Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas, en la cual se presentaron los resultados financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2025.

Durante la asamblea, la entidad informó que cerró el año con activos por RD$87,008 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 25.5%, muy por encima del promedio registrado por el sistema financiero de banca múltiple. Este desempeño estuvo respaldado por una expansión sostenida del negocio y una adecuada gestión de los recursos.

La cartera de créditos bruta alcanzó RD$52,700 millones, tras experimentar un crecimiento de 32.8%, impulsado por el buen comportamiento del crédito comercial y por una mayor colocación en productos de consumo, financiamiento de vehículos y créditos hipotecarios. En paralelo, los depósitos del público totalizaron RD$59,743 millones, lo que representó un incremento de 20.2%.