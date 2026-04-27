Grupo Popular con resultados positivos

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El Grupo Popular celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de Accionistas, en la cual informó sobre el sobresaliente desempeño alcanzado por sus empresas filiales durante el ejercicio social de 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país, y posicionándose como un motor clave en la transformación del ecosistema económico y financiero nacional.

Los accionistas aprobaron el aumento del capital social autorizado de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones, así como la modificación de los estatutos sociales, en línea con la estrategia de fortalecimiento patrimonial del grupo.

Los trabajos de la asamblea fueron conducidos por el presidente ejecutivo de la organización, René Grullón F., quien dijo que estos resultados reflejan la consistencia de una estrategia basada en la transformación digital, la innovación orientada a mejorar la experiencia del usuario, el compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y la diversificación de su ecosistema de negocios para generar valor a largo plazo.

En este sentido, anunció que, a finales de 2025, el Consejo de Administración aprobó un nuevo plan estratégico para Grupo Popular, sustentado en la diversificación de sus fuentes de crecimiento, el posicionamiento estratégico en ecosistemas de alto potencial y una rigurosa disciplina de capital con visión intergeneracional.

Por su parte, en un mensaje a los accionistas, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, señor Manuel A. Grullón, informó que, al cierre del ejercicio 2025, los activos totales consolidados de la organización ascendieron a RD$1,119,480 millones, lo que representa un crecimiento de 11.7%.

La cartera de préstamos neta consolidada alcanzó RD$656,800 millones, con un incremento de RD$52,718 millones, equivalente a 8.7%, mientras que los depósitos totales consolidados se situaron en RD$777,522 millones.

Los fondos patrimoniales alcanzaron RD$208,516 millones, reflejando un aumento de RD$26,788 millones.