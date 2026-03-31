Bancos preparados ante desafíos económicos

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En un contexto internacional convulso e incierto que plantea mayores desafíos para las economías, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) resaltó que el país cuenta con fundamentos económicos y un sistema financiero con la solvencia necesaria para sostener su desempeño en escenarios externos complejos.

En ese sentido, la ABA destacó las recientes declaraciones del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. en el Encuentro Económico del HOY, en torno a las pruebas de estrés realizadas al sistema financiero, las cuales, al evaluar el impacto de escenarios adversos sobre las carteras de crédito, la inversión y los riesgos operativos, evidencian la fortaleza del sistema para absorber tensiones sin comprometer su estabilidad.

La ABA afirmó que la República Dominicana ha construido, en las últimas décadas, una base económica y financiera más robusta. Situación que hoy se refleja en un sistema bancario bien capitalizado, en una gestión de riesgos prudente y en una mayor capacidad para acompañar a los hogares y los distintos sectores productivos en sus necesidades de financiamiento.

Señaló que esta capacidad de respuesta no es circunstancial, sino el resultado de una trayectoria económica sostenida y resiliente, caracterizada por crecimiento y estabilidad macroeconómica, que ha permitido sostener la inversión privada como motor del desarrollo económico.

“El país ha mantenido, a lo largo del tiempo, condiciones de estabilidad en variables clave como la inflación y el tipo de cambio, junto con un desempeño económico que se ha ubicado de forma consistente por encima del promedio regional, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza y a consolidar una base más resiliente frente a choques externos”, indicó.

En ese contexto, la Asociación de Bancos agregó que esto se traduce en una mayor capacidad del país para asumir cambios en el escenario internacional sin comprometer la estabilidad de su actividad productiva y financiera.