Banreservas participa Bolsa Internacional de Turismo

El Banco de Reservas participará desde hoy hasta el jueces en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB Berlín 2026), en Alemania, donde desarrollará una agenda de reuniones con inversionistas y cadenas hoteleras para promover nuevas inversiones en el sector turístico dominicano, con énfasis en turismo de salud y proyectos sostenibles.

En Messe Berlín, la entidad financiera sostendrá encuentros bilaterales orientados a presentar sus facilidades de financiamiento estructurado y el acompañamiento técnico que ofrece para proyectos hoteleros, portuarios, de turismo de salud y sostenibilidad en polos estratégicos como Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana y Miches.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la participación en ITB Berlín forma parte de la estrategia de promoción internacional de la RD. v