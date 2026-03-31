Canasta básica se mantendrá estable: Luis Abinader garantiza que no subirán los precios

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este martes que no habrá aumentos en los productos de la canasta básica, en medio del impacto de la crisis internacional sobre los costos del petróleo y sus derivados.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una reunión en el Palacio Nacional con representantes de sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios, con el objetivo de coordinar medidas que garanticen la estabilidad de los precios de alimentos, productos y servicios esenciales, protegiendo así a los consumidores.

“Nos volveremos a reunir en una o dos semanas para darle seguimiento a estos temas y a esta crisis mundial que tenemos”, expresó Abinader, al tiempo que reiteró que el Gobierno no permitirá incrementos injustificados en los precios.

Por su parte, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, destacó que los precios de algunos productos se mantienen entre 1,500 y 1,800 pesos, y aseguró que la población puede sentirse más segura gracias a las medidas anunciadas.

Iván García habla de los precios

Entre las disposiciones, el Gobierno contempla la formulación de un subsidio a los combustibles para evitar que se incremente el costo del gasóleo, insumo clave para el transporte y la producción nacional. “El gasoil es un factor que impacta directamente en los precios, por eso estamos trabajando para que no se traduzca en aumentos que afecten al pueblo”, puntualizó García.

Ivan Garcia

La reunión se enmarca en la estrategia oficial de enfrentar los efectos de la crisis energética global y mantener la estabilidad económica interna.