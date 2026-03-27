Cartera de ahorros APAP con mayor aumento en 5 años

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La cartera de ahorros de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) creció 20.4%, siendo el mayor aumento registrado en los últimos cinco años, además su cartera de crédito bruta también aumentó por encima del sistema financiero dominicano.

En un encuentro con directivos de medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión, Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP ofreció los datos de los principales indicadores de cierre del año fiscal 2025 de esa entidad financiera, así como destacadas iniciativas en materia de responsabilidad social corporativa (RSC) e inclusión.

Ariza indicó que el comportamiento del ahorro constituyó uno de los hitos más relevantes de la APAP en pasado año, al alcanzar un balance de RD$35,648 millones, 20.4% por encima del 10.6% del sistema financiero”.

Mientras, las captaciones totales ascendieron a RD$122,477 millones para un crecimiento de 3.2%, considerando un balance en certificados financieros de RD$86,829 millones.

Además la cartera de crédito bruta de APAP creció un 14.3 % para un total de RD$118,916 millones, superando el 9.46 % del sector financiero.

La cartera comercial alcanzó RD$21,808 millones, un aumento de 18.4%, mientras que la cartera de consumo ascendió a RD$27,206 millones presentando un crecimiento de 17.6 %. Mientras la tarjeta de crédito alcanzó RD$9,116 millones para un incremento de un 15.9%.

En tanto, los activos totales de la APAP alcanzaron los RD$179,452 millones para un crecimiento de 1.8 % .En ese orden el patrimonio se situó en RD$34,115 millones, con un incremento del 9.6% respecto al ejercicio anterior.

De su lado, el índice de solvencia fue de 35.17%, superando los requerimientos regulatorios de un 10%.

El retorno sobre activos (ROA) se situó en 1.66 % y el retorno antes de impuestos del patrimonio (ROAE) alcanzó un 10.70%.

Asimismo, los ingresos financieros aumentaron un 18.1% respecto al año anterior. Las utilidades netas alcanzaron RD$2,958 millones.

Dentro de sus iniciativas de RSC se destacan un proyecto de intersecciones accesibles como parte de su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad. También programas de becas estudiantiles y propuestas para fomentar el arte y la cultura.