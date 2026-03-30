Informe SB
Cartera de crédito de la banca creció 9.5% en 2025
Tras esta variación, el crédito representa el 57.5% del total de los activos del sistema.
La cartera de crédito del sistema bancario cerró 2025 en RD$2.39 billones, tras experimentar un crecimiento interanual de 9.5%, RD$206,446 millones más, de acuerdo con el Informe sobre el crédito en el sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).
Tras esta variación, el crédito representa el 57.5% del total de los activos del sistema.
Los préstamos hipotecarios registraron la tasa de crecimiento más elevada entre toda la cartera, ascendente al +13.2% el año pasado, lo que ubicó esta cartera en RD$443,170 millones.
Asimismo, el saldo adeudado de tarjetas de crédito personales ascendió a RD$128,935 millones, para un crecimiento interanual de +9.5%, que representa +RD$11,138 millones adicionales.
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El año pasado, los créditos comerciales privados ascendieron a RD$1.3 billones, expandiéndose un +11.7% interanualmente.
En cuanto a la composición de la cartera total por tipo de crédito, la cartera comercial continuó con mayor participación, representando el 54.6% a diciembre de 2025. Los créditos de consumo (excluyendo tarjetas de créditos) representaron el 21.4%, mientras que los hipotecarios eran el 18.5% de la cartera total.