Sistema financiero RD en condiciones para enfrentar los choques externos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Pruebas de estrés hechas por la Superintendencia de Bancos (SB) revelan que el sistema financiero dominicano está en mejores condiciones para enfrentar el choque de la guerra contra Irán que como estuvo en pasados choques externos.

La afirmación la hizo el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., durante su participación como invitado en el Encuentro Económico de HOY, junto a Enmanuel Cedeño Brea, asesor general de la SB y Natalia Sánchez, directora de ProUsuario.

Fernández W. dijo que se han realizado pruebas de estrés para evaluar la resiliencia del sistema financiero, y que los resultados no presentan una situación de riesgo “sistémico".

Subrayó que estas pruebas de estrés incluyen escenarios de "situaciones de estrés, de shock, de situaciones negativas que el sector financiero ha vivido, en los impactos que ha tenido sobre las carteras de crédito, sobre las carteras de inversión, sobre los riesgos operativos".

Enfatizó que el objetivo es evaluar cómo el sistema en su conjunto y cada entidad individual responderían a estos escenarios.

Además, añadió que esas pruebas cuentan con la asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que ha permitido importantes mejorar en su ejecución.

Destacó que el sistema financiero dominicano tiene buen capital, reservas y liquidez para enfrentar posibles pérdidas", lo que les da una posición sólida para enfrentar desafíos económicos.

En ese sentido, Cedeño Brea ofreció cifras de los principales indicadores del sistema a febrero del 2026, señalando que los activos totales del sistema ascendieron a RD$4.19 billones para un crecimiento interanual de +7.5% (RD$291,051 millones).

Mientras la cartera de créditos bruta ascendió a RD$2.39 billones, para un aumento interanual de RD$173,414 millones y una variación del 7.8%.

En tanto, los depósitos captados alcanzaron RD$2.83 billones, para un incremento de RD$218,461 millones (8.4%).

Asimismo, la cartera vencida alcanzó los RD$46,038 millones a febrero 2026 para un incremento de RD$8,196 millones (21.7%) en comparación con el mismo periodo del 2025.

Además, las provisiones constituidas alcanzaron RD$77,072 millones, incrementándose en 6.3% respecto al año anterior. La cobertura de créditos vencidos alcanza 167%, por encima del mínimo regulatorio de 100%.

También al cierre del año 2025, el índice de solvencia del sistema financiero se ubicó en 17.4%, por encima del mínimo regulatorio del 10%.