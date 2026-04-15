Cartera crédito LAFISE creció un 8% en 2025

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El Banco Múltiple LAFISE tuvo el año pasado un crecimiento del 81% en sus utilidades netas, las cuales ascendieron a RD$130 millones, mientras que su cartera de crédito alcanzó un balance de RD$10,613 millones, con un crecimiento de RD$794 millones, equivalente a un 8%.

De acuerdo al gerente general, Brian Paniagua, estos resultados reflejan una la transformación organizacional, basada en la especialización de sus unidades de negocio y un salto tecnológico que fortalece su propuesta de valor.

Señaló que el banco alcanzó un incremento de 40% en el margen bruto, reflejando una mejora en la eficiencia y en la generación de ingresos. Explicó que esta evolución ha estado acompañada de un nuevo enfoque estratégico en los segmentos de negocios personales y pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo la capacidad del banco de ofrecer soluciones más ágiles.