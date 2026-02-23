Celebran en Montecristi segunda versión de la feria Pro Frontera 2026

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Montecristi. - El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, celebró en esta ciudad, la segunda versión de la feria Profrontera 2026, un evento que tuvo como finalidad visibilizar y promover la producción y las marcas de las empresas instaladas en las provincias fronterizas.

Atraer inversiones y evaluar las posibilidades de abrir nuevos mercados en esta región también forman parte del objetivo de este evento realizado del jueves 19 al domingo 22 de febrero en esta localidad, con la participación de decenas de empresas clasificadas que reciben incentivos fiscales bajo el régimen de la Ley 12-21 sobre Desarrollo Fronterizo.

El evento estuvo dedicado a la provincia Dajabón declarada zona ecoturística como una manera de impulsarla como miembro de las localidades beneficiadas de la Ley 12-21.

El director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Erodis Díaz, destacó la importancia de la feria para promover las marcas de las empresas que operan en la zona, al tiempo de señalar el compromiso del presidente Luis Abinader en abrir espacios para la inversión en las fronteras.

Resaltó la participación entusiasta de distintos stands de las empresas participantes y de la juventud de la región.

“Esto ha sido una experiencia positiva que fortalece el desarrollo que requiere la zona fronteriza, para visibilizar esta región empobrecida y exhibir los productos nacionales que nacen de esta zona”, expresó Erodis Díaz.

Indicó que es importante y determinante mantener el ritmo de la inversión pública aplicada por el Gobierno del presidente Abinader para el desarrollo e incentivo de la instalación de empresas en las zonas fronterizas del país.

El funcionario valoró como positivo que la mayor cantidad de empleos de esta región está ocupada por ciudadanos dominicanos, por lo que invitó a las personas de otros puntos del país a buscar trabajo en las fronteras con la apertura de nuevos mercados industriales.

Por su lado, Estafania Gómez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas, dijo que esta feria es espacio donde las empresas dan a conocer sus marcas y servicios, además de ser una oportunidad de crear nuevas oportunidades de lograr más clientes y suplidores.

“Esta feria es una plataforma para seguir adquiriendo más empresas, por lo que abogamos que empresas aprovechen las oportunidades de la Ley de Desarrollo Fronterizo”, explicó.

Mientras que Juan Camilo, gerente de Vinculación de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, valoró la celebración de Expo Profrontera 2026, como una iniciativa que incentiva a las empresas de la región y motiva a otras a instalarse en la zona fronteriza.

Dijo que en alianza con Manzanillo Gas & Power, tienen la propuesta de crear un banco de talentos, debido a la construcción de una planta de generación de energía en la comunidad de Pepillo Salcedo a base de gas natural y necesitarán cerca de 2 mil empleados en los próximos tres años.