Centro Infotep impulsa empleo

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A tres años de su apertura, el Centro Tecnológico Pérez del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep) en Imbert, Puerta Plata, se ha constituido en un eje de oportunidades para la inserción laboral y el desarrollo económico en la zona oeste de la provincia.

Ubicado en la comunidad Pérez, del municipio Imbert, el centro ha impactado de manera directa a jóvenes y adultos

La directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, resaltó que el Centro Tecnológico Pérez representa una iniciativa clave para impulsar la inserción laboral y el desarrollo productivo en la provincia Puerto Plata, al tiempo que reafirma el compromiso de la institución con la ampliación de oportunidades de capacitación en todo el territorio nacional.

“Hacer un curso en Infotep significa que de seis meses a un año puedes conseguir un buen empleo como en mi caso, que, tras culminar la carrera técnica en Farmacia, logré un empleo en esta farmacia donde me desempeño como auxiliar de ventas”,dijo Nicol Parra. Pedro Vargas Peralta, estudiante de Contabilidad, destacó la vinculación entre la capacitación y el empleo: “El INFOTEP se enfoca en preparar a sus alumnos, capacitarlos para el área práctica y el mercado laboral”.