César Iglesias reporta ventas récord en el primer trimestre de 2026: un hito en su trayectoria

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César Iglesias cerró el primer trimestre de 2026 con un hito histórico en ventas, acompañado de mejoras relevantes en el margen bruto y de eficiencias operativas que reflejan la solidez de la ejecución de la empresa.

Marcas como Mazeite e Hispano mostraron una sólida aceleración, con crecimientos interanuales del 65,8 % y 40,3 %, respectivamente.

"El dato que más nos enorgullece es que este avance no es fruto del azar ni de ajustes aislados. Es el resultado de una operación comercial más robusta y eficiente, que refleja una progresión positiva a lo largo de los últimos trimestres", resalta un comunicado de prensa de la empresa.

La información enviada a este medio da cuenta de que el objetivo trasciende el movimiento de productos: "Se trata de generar valor para nuestras familias dominicanas, para nuestros socios comerciales y para quienes confían en nuestra trayectoria como empresa pública en el mercado de valores".

La compañía ha crecido donde realmente importa: en la preferencia del consumidor y en la rentabilidad del portafolio. En un entorno donde la industria de alimentos y la producción de bienes de primera necesidad han enfrentado retos globales, César Iglesias logró mejorar su desempeño comercial y la rentabilidad de su cartera, demostrando que su escala es una herramienta poderosa cuando se combina con disciplina operativa.

"Ver que tres de nuestras marcas de mayor penetración —Aceite El Gallo, Harina Trigo de Oro, Papel y Servilletas Dominó— crecieron simultáneamente en este trimestre, en niveles cercanos o superiores al doble dígito, es una señal inequívoca de la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. Marcas como Mazeite, Hispano, Cereales El Rey y Sopas Kinsú también mostraron una aceleración similar en sus ventas".

A esta dinámica positiva se suman varias marcas del portafolio de Unilever —Dove, Rexona, Pond's y Sedal—, que acompañan esta tendencia con incrementos importantes, reafirmando la solidez del portafolio y la fortaleza de las alianzas estratégicas de la empresa.

Resultados tangibles

Conforme al documento de prensa, este logro refleja la estrategia de crecimiento de la empresa y demuestra su capacidad para convertir escala en resultados concretos en todas sus categorías: alimentos, cuidado del hogar, cuidado personal y bebidas. Todos los segmentos clave registraron un desempeño positivo.

"El canal mayorista y el segmento B2B registraron crecimientos de doble dígito, al igual que nuestra presencia en mercados internacionales, que hoy representa más del 15 % de nuestras ventas totales. Esto no solo fortalece a la empresa, sino que contribuye al posicionamiento de República Dominicana como exportador de clase mundial".

Con este crecimiento, la compañía, no sólo defiende su liderazgo en las categorías tradicionales, sino que siembra las bases para los próximos años. Durante el primer trimestre, incorporó siete nuevas marcas a su portafolio y comenzó a atender directamente sectores dinámicos como la hostelería, en consonancia con el auge del turismo en el país.

Frente a los desafíos globales

Para contrastar su crecimiento con el impacto de los conflictos bélicos y la incertidumbre global, el documento informativo destaca: "Por más de 115 años, nuestra empresa se ha caracterizado por su resiliencia en tiempos de crisis. No es casualidad: contamos con un portafolio de productos de excelente calidad a precios accesibles, y es precisamente en los momentos más difíciles cuando el consumidor dominicano valora aún más esa combinación".

Hace énfasis en que, históricamente, la base de consumidores que confía en las marcas de César Iglesias crece en los contextos más retadores, y que la mejor manera de enfrentar la incertidumbre es continuar invirtiendo en esos fundamentos.

Sobre César Iglesias

Fundada en 1910, César Iglesias es una empresa dominicana con más de un siglo de historia, consolidada como uno de los principales empleadores de San Pedro de Macorís y del país. Con una sólida trayectoria en el desarrollo, comercialización y distribución de productos en categorías esenciales —alimentación, cuidado personal y cuidado del hogar—, mantiene un firme compromiso con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.