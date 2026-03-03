Circular número 03-2026

Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos emitió la Circular 03-2026, que concede facilidades de pago para los contribuyentes con deudas tributarias. Estas facilidades, para algunos, vienen a ser más bien una compensación por las históricas deficiencias de las gestiones tributarias; sin embargo, tenemos opiniones contrarias a estas percepciones, las que varias veces hemos expuesto, agregando las correcciones legales pertinentes.

Debemos señalar que la mayoría de las facilidades de pago otorgadas por la DGII, así como por amnistías fiscales, se han circunscrito a condonar recargos leoninos que convierten deudas tributarias en impagables, porque son de aplicación por tiempo indefinido, resultando que deudas tributarias originalmente módicas crezcan exponencialmente hasta llegar a montos inalcanzables para los contribuyentes, por lo que, frente a estos hechos, las administraciones se han visto obligadas a optar por el mal menor, es decir, condonar parte de los recargos, evitando los cierres inminentes de las operaciones de contribuyentes, pero siempre manteniendo lo esencial del espíritu legal consistente en contribuir con el gasto público según la capacidad contributiva de los ciudadanos.

La señalada circular dispone: "facilidades de pago para deudas tributarias anteriores al 2020 inclusive. Los contribuyentes podrán beneficiarse de un descuento que aplicará sobre el monto de los recargos, debiendo pagar la base del impuesto más la totalidad de los intereses indemnizatorios". El contribuyente podrá optar por un descuento del 70% del recargo si realiza un pago único o de un 50% si la deuda se salda con suscripción de un acuerdo de pago con un máximo de seis cuotas iguales, consecutivas y mensuales, y un pago inicial del 30%.