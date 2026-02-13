Conep resalta compromiso empresas con la sostenibilidad

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó ayer que la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial ya no constituyen aspiraciones futuras, sino condiciones indispensables del presente.

Señaló que, en la actualidad, las empresas son evaluadas no solo por lo que producen, sino por cómo lo hacen y por el impacto que generan en su entorno.

Sostuvo que las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de medir resultados, rendir cuentas y transparentar información.

Recordó que hace dos meses celebró la quinta edición de esta iniciativa Prácticas Prometedoras, la cual se inició con con 38 proyectos y hoy con cerca de 300, con inversiones que superan los US$4,543 millones.

Marranzini habló en el foro “Por un futuro sostenible: Dominicana Sostenible”, organizado por la Revista Mercado en el hotel El Embajador. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Patricia de Moya, presidenta en jefe de Mercado Media Network.

En la actividad intervinieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados , Wellington Arnaud.

Marranzini dijo que el Conep asumió el compromiso de continuar impulsando los principios de Conducta Empresarial Responsable, priorizando la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos esenciales del desarrollo sostenible.

Afirmó que el sector privado dominicano ha comprendido que la debida diligencia, la transparencia y el cumplimiento no son cargas regulatorias, sino activos estratégicos que protegen nuestra reputación, fortalecen la confianza y aseguran nuestra sostenibilidad en el tiempo.

En el foro se desarrolló un panel sobre casos de éxito de sostenibilidad industrial. Participaron Patricia Mejía, de Nestlé, Mario Medina, de Industrias San Miguel; Vanessa Alba, del Grupo Ramos, y Juan Roberto Amell, de Bepensa Dominicana. También hubo otros dos paneles, uno sobre el poder de la colaboración pública-privada en la sostenibilidad.