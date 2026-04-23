FEM
Congreso sobre transformación digital
La presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, destacó que esa iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos.
Con el propósito de fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades en la innovación empresarial en el país, la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) anunció la primera edición del “'Congreso Internacional Transformación Digital 360: Innovación para el Futuro Empresarial”, a celebrarse el 10 de junio del presente año, en una jornada concebida para conectar conocimientos, tecnología y visión de futuro.
La presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, destacó que esa iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos.
“Esta plataforma busca acercar herramientas, experiencias y soluciones innovadoras a quienes desean transformar sus negocios, optimizar procesos y generar mayor impacto en un entorno cada vez más digitalizado”, sostuvo la dirigente empresarial
El “Congreso Internacional de Transformación Digital 360’ tendrá lugar en el Hotel Embajador en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde se prevé la participación de unas 300 personas, entre socias de la FEM, empresarios, emprendedores, especialistas del área tecnológica y público general interesados en adaptarse a los nuevos desafíos del mercado.
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Mayelin Acosta Guzmán