Congreso sobre transformación digital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el propósito de fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades en la innovación empresarial en el país, la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) anunció la primera edición del “'Congreso Internacional Transformación Digital 360: Innovación para el Futuro Empresarial”, a celebrarse el 10 de junio del presente año, en una jornada concebida para conectar conocimientos, tecnología y visión de futuro.

La presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, destacó que esa iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos.

“Esta plataforma busca acercar herramientas, experiencias y soluciones innovadoras a quienes desean transformar sus negocios, optimizar procesos y generar mayor impacto en un entorno cada vez más digitalizado”, sostuvo la dirigente empresarial

El “Congreso Internacional de Transformación Digital 360’ tendrá lugar en el Hotel Embajador en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, donde se prevé la participación de unas 300 personas, entre socias de la FEM, empresarios, emprendedores, especialistas del área tecnológica y público general interesados en adaptarse a los nuevos desafíos del mercado.