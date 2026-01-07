Contraloría realizó unas 184 auditorías

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante 2020–2025, la Contraloría General de la República logró ampliar, de manera sustancial, la cobertura del control interno en la administración pública, con la apertura de 98 nuevas Unidades de Auditoría Interna y la realización de 184 auditorías en el 2025.

Al ofrecer los detalles, el contralor general de la República, Félix Santana, destacó que en cumplimiento a la Ley orgánica 10-07, la Contraloría coordina y supervisa la ejecución de 42 auditorías realizadas por firmas privadas, garantizando independencia técnica, rigor metodológico y apego a las normas vigentes, lo que marca un antes y un después en la forma de auditar el sector público.

Expresó que este incremento evidencia un fortalecimiento significativo de la capacidad operativa de la Contraloría, y un compromiso firme con la fiscalización oportuna y efectiva.

Santana dijo que, por primera vez, el control gubernamental también ha alcanzado directamente a los gobiernos locales o cabildos en los cuales, entre enero y junio de 2025, fueron realizadas 68 auditorías.

Manifestó que estas acciones contribuyen a fortalecer la institucionalidad municipal y a promover una gestión más ordenada y transparente.