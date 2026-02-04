Coopseguros recibirá RD$80 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) entregó un cheque simbólico de RD$80 millones a la Cooperativa Nacional de Seguros (Coopseguros) como parte de un acuerdo interinstitucional firmado ayer entre ambas entidades.

El acuerdo, rubricado por Santiago Portes, presidente de Coopnama, y Manuel Gutiérrez, presidente de Coopseguros, establece el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambas entidades para incrementar el volumen de negocios conjuntos, así como la promoción cruzada de productos y servicios financieros

El presidente de Coopnama destacó el acuerdo y aseguró que la entidad realizará los aportes necesarios a Coopseguros. Mientras Gutiérrez dijo que el aporte de RD$80 millones de Coopnama contribuirá al fortalecimiento de Coopseguros, única empresa aseguradora propiedad del sector cooperativo.