Copardom respalda impulso al teletrabajo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, valoró el planteamiento del presidente Luis Abinader de impulsar el trabajo remoto como una medida para mitigar el impacto económico en un contexto internacional complejo.

Destacó que el sector empleador ya ha avanzado de manera voluntaria en la implementación de esquemas de teletrabajo, particularmente en actividades donde es operativamente viable. Indicó que existe disposición de continuar ampliando estas modalidades, siempre alineadas a la productividad y a la naturaleza de cada sector.

Señaló que el trabajo remoto puede contribuir a reducir costos operativos y facilitar la continuidad de las operaciones, aunque enfatizó que su aplicación depende de las características de cada empresa y actividad económica.

Sobre los combustibles, subrayó que sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector empresarial, debido a su impacto directo en los costos logísticos y en los precios finales. Aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno en materia de subsidios, consideró necesario un monitoreo constante para evitar efectos negativos en la competitividad. “Es fundamental se preserve la estabilidad, sin perder de vista el impacto real en los costos de producción y el empleo”, dijo.