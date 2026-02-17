Participación
Minería duplicará aportes al PIB antes de 2036
En las exportaciones fueron significativas el año pasado, resalta Rolando Muñoz
El director general de Minería, Rolando Muñoz, afirmó que el sector minero duplicará sus aportes a la economía antes del año 2036, impulsado por la expansión de proyectos existentes y el desarrollo de nuevas operaciones extractivas en el país.
Resaltó el papel estratégico de la minería en el Plan RD Meta 2036, que trabaja para duplicar la economía del país y convertirlo en una nación desarrollada.
El sector minero contribuyó significativamente al récord de exportaciones alcanzado en 2025, cuando el país superó los US$14,600 millones. Las exportaciones mineras aportaron más de US$2,500 millones a ese monto, con el oro registrando precios máximos históricos en los mercados internacionales.
Muñoz dijo que las exportaciones de oro continuarán en ascenso gracias a la ampliación del proyecto Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold. El proyecto de reasentamiento permitirá construir una nueva facilidad y una nueva presa para continuar la producción del metal precioso.
“La cantidad de oro producida conjuntamente con el aumento del precio en el mercado internacional del oro va a seguir aumentando”, indicó.
Destacó que la continuidad operativa de Pueblo Viejo y Cormidom, sumada a la posible reapertura de Falcondo-Falconbridge y el inicio de construcción del proyecto Romero, fortalecerán el desempeño sectorial.
Economía
Diálogo consensuar sobre Ley Residuos Sólidos
Hoy