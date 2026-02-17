Minería duplicará aportes al PIB antes de 2036

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Minería, Rolando Muñoz, afirmó que el sector minero duplicará sus aportes a la economía antes del año 2036, impulsado por la expansión de proyectos existentes y el desarrollo de nuevas operaciones extractivas en el país.

Resaltó el papel estratégico de la minería en el Plan RD Meta 2036, que trabaja para duplicar la economía del país y convertirlo en una nación desarrollada.

El sector minero contribuyó significativamente al récord de exportaciones alcanzado en 2025, cuando el país superó los US$14,600 millones. Las exportaciones mineras aportaron más de US$2,500 millones a ese monto, con el oro registrando precios máximos históricos en los mercados internacionales.

Muñoz dijo que las exportaciones de oro continuarán en ascenso gracias a la ampliación del proyecto Pueblo Viejo, operado por Barrick Gold. El proyecto de reasentamiento permitirá construir una nueva facilidad y una nueva presa para continuar la producción del metal precioso.

“La cantidad de oro producida conjuntamente con el aumento del precio en el mercado internacional del oro va a seguir aumentando”, indicó.

Destacó que la continuidad operativa de Pueblo Viejo y Cormidom, sumada a la posible reapertura de Falcondo-Falconbridge y el inicio de construcción del proyecto Romero, fortalecerán el desempeño sectorial.