Costo de materias primas lidera factor afecta industrias

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El costo de las materias primas se posicionó como el principal factor que afecta la competitividad de la industria dominicana durante el primer trimestre de 2026, al registrar una incidencia de 20%, de acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Industrial.

El ranking indica que en segundo lugar se ubicó la competencia desleal (15%), seguida del bajo nivel de actividad económica (13%), lo que evidencia que el sector enfrenta presiones tanto por el lado de los costos como por las condiciones del mercado y la demanda.

Dentro de un segundo grupo de incidencia destacan la competencia de productos importados (9%), así como el costo y suministro de energía eléctrica y los precios de los combustibles, ambos con 7%, reafirmando el impacto de los costos operativos en el desempeño industrial.

En contraste, factores como el acceso al financiamiento, el contrabando, los procedimientos aduanales y la permisología registraron las menores incidencias, entre 0% y 2%.

En conjunto, los tres principales factores explican el 48% de los elementos que inciden en la competitividad.

La Encuesta de Coyuntura Industrial es elaborada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y evalúa 15 variables consideradas clave para el desarrollo de una industria nacional competitiva.