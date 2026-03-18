Crece la demanda de apartamentos turísticos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El mercado de apartamentos turísticos y hospedaje a través de plataformas digitales continúa aumentando a lo largo y ancho de todo el país, impulsado por cambios en las preferencias de los viajeros tras la pandemia y por la creciente demanda de estadías más largas y flexibles. Este segmento se ha convertido en uno de los de mayor crecimiento dentro de la industria turística local, afirmó el director corporativo de Ventas y Mercadeo de Coral Hospitality Corp., Ramón Tejeda.

Explicó que cada vez más turistas optan por alojamientos tipo apartamento debido a la flexibilidad que ofrecen para familias, grupos o visitantes que desean permanecer más tiempo en el país. Indicó que este tipo de alojamiento permite a los visitantes tener mayor libertad para moverse, conocer la oferta gastronómica y cultural de los destinos y combinar distintos lugares durante su viaje.

Tejeda señaló que Coral Hospitality opera condominios turísticos con la marca Xeliter, modelo que combina apartamentos con algunos servicios hoteleros y un programa de renta para los propietarios. Entre las propiedades que operan bajo este esquema se encuentran Balcones del Atlántico en Las Terrenas, Las Olas en Juan Dolio, Green One en Puerto Plata, Playa Coral en Punta Cana y Golden Bear en Cap Cana.

Explicó que, aunque el número de unidades disponibles puede variar según la temporada y la disponibilidad de los propietarios, el programa de renta maneja alrededor de 120 a 125 apartamentos.

Indicó que las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales canales de comercialización para este tipo de alojamiento, junto a portales de reservas internacionales. “Hoy en día el mercado digital es la principal vía por donde nos llegan los clientes”, sostuvo.

Además de los condominios turísticos, Coral Hospitality administra y opera varias propiedades hoteleras en el país.

Entre ellas se encuentra el hotel Coral Costa Caribe, en Juan Dolio, un establecimiento bajo el modelo todo incluido que recientemente fue remodelado.

También opera el hotel Embassy Suites by Hilton en la avenida Tiradentes, en Santo Domingo, que cuenta con 180 suites y está orientado al segmento corporativo y de negocios.

Asimismo, el grupo trabaja en los proyectos en desarrollo de un hotel Holiday Inn en Cofresí, Puerto Plata, que contará con 115 habitaciones y cuya apertura al público está prevista para abril. También trabaja en la apertura de un hotel DoubleTree by Hilton en Punta Cana, con alrededor de 120 habitaciones, que estará ubicado en el área financiera de ese destino turístico.