Apagón: ¿Por qué el sistema eléctrico se restableció al 100 % a las 11:53 p. m. y no desde las 9:00?

Aunque las condiciones técnicas estaban dadas para restablecer al 100 % el servicio eléctrico desde las 9:00 de la noche de este lunes, tras el apagón masivo que afectó gran parte de la República Dominicana desde tempranas horas de la mañana, no fue hasta las 11:53 p. m. cuando se logró normalizar por completo el sistema.

Esto se debe, según explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, a que este tipo de recuperaciones se realizan de manera ordenada y progresiva, para evitar que durante el proceso de reconexión el sistema vuelva a colapsar.

“Hay que decir que desde las 9:00 de la noche ya estaban dadas todas las condiciones, pero yo siempre hago la precisión de que estas recuperaciones de estas situaciones tienen que ser de manera ordenada… porque quizá, para explicarle a la gente, cuando sucede este tipo de casos, arrancar el sistema es arrancar en negro. Por ejemplo, las hidro juegan un papel fundamental en arrancar un sistema. Entonces usted tiene que ir poco a poco, ir integrando las plantas de generación de menor capacidad para luego ir llevando e integrando las de mayor generación”, manifestó el funcionario.

Asimismo, Santos Echavarría señaló que, alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes, el sistema operaba con una alta proporción de energías renovables, debido a la hora del día, condición que se mantiene hasta alrededor de las 4:00 de la tarde.

“Las renovables son, normalmente, el 30–40 % de la generación en horas regulares. No estamos hablando de las horas pico; ya luego cambia la matriz, es decir, nosotros no tenemos una matriz o una fuente de energía regular, sino que va cambiando la matriz dependiendo de las horas del día”, dijo.

¿Por qué el apagón?

Al ser preguntado sobre las causas del apagón, el ministro precisó que se activaron de inmediato los procedimientos de investigación técnica correspondientes, con el objetivo de determinar con precisión el origen de la falla.

“Ahora se ordena una investigación y existe el Comité de Análisis de Falla, que está bajo el Organismo Coordinador que preside la Superintendencia, que entonces ordena la investigación detallada del evento para llegar a las conclusiones”, pronunció.

Continuó: “No es que mañana, aunque yo quisiera hoy decir las razones del evento, ustedes van a escuchar personas que se van a anticipar y van a decir lo que pasó hoy, pero, señores, esto es como el médico o como el abogado, que tiene que revisar su sentencia antes de emitir una opinión o revisar los hechos”.

De igual forma, Joel Santos Echavarría destacó que, como resultado del “evento anterior” de apagón, las autoridades del sector eléctrico dominicano ya están implementando una serie de medidas en el sistema, particularmente en el área de transmisión, con el objetivo de fortalecer su resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante fallas de gran magnitud.

“Quiero hacer una precisión: ¿qué está pasando con el sistema en República Dominicana? Estamos en un proceso de muchos cambios en el sistema. Este no es el sistema de hace cinco años, mucho menos el de hace 15 o 20 años. El crecimiento y el desarrollo económico han generado un incremento importante en la demanda. La respuesta ha sido inversiones importantes en generación. Solo el año pasado entraron en generación más de 1,100 megavatios, de diferentes fuentes, particularmente renovables”, aseguró

“Eso introduce cambios en el sistema y trae nuevos retos a nivel de transmisión, por lo que hay que hacer inversiones importantes para manejar ese crecimiento en la distribución y fortalecer las protecciones del sistema”, añadió.

Las declaraciones del ministro de Energía y Minas fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.