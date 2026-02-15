¿A cuánto se cotiza el dólar hoy en RD? Actualización del Banco Central para el 15 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mercado cambiario de la República Dominicana mantiene este domingo 15 de febrero las tasas de referencia establecidas por el Banco Central (BCRD) al cierre de la última jornada laboral.

Según el informe oficial de la institución, el precio del dólar estadounidense para este día se sitúa en:

Compra: RD$61.5239

Venta: RD$61.9735

Vigencia y Metodología

Estas tasas permanecerán sin cambios hasta el lunes 16 de febrero de 2026. El organismo aclaró que estos valores resultan del promedio ponderado de las transacciones diarias en el mercado spot, el cual incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques.

Es importante destacar que el cálculo excluye las operaciones realizadas en el mercado de derivados financieros.

Revaluación de Activos

Para el sector financiero y empresarial, se recuerda que, conforme a las disposiciones vigentes, la tasa de compra (RD$61.5239) es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

La información ha sido certificada por el Departamento Internacional del BCRD, en estricto cumplimiento con la Ley Monetaria y Financiera.