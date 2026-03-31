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Llegó Semana Santa, un tiempo de reflexión… pero también de escapadas a la playa.

Y aunque muchos solo piensan en el sol y el mar, hay una pregunta importante: ¿cuánto cuesta realmente pasar un día en la playa?

Desde un yaniqueque hasta un pescado frito, pasando por el alquiler de una mesa o el parqueo, el gasto puede variar -y mucho- dependiendo del lugar.

Recogen sargazo en Boca ChicaElieser Tapia/HOY

Para saberlo, el periódico HOY recorrió playas como Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio, donde vendedores, encargados de restaurantes y trabajadores compartieron los precios reales que enfrentan los visitantes en esta Semana Santa.

El pescado, el plato estrella (y el más variable)

El pescado sigue siendo el plato más demandado, pero también uno de los más variables en precio.

En Boca Chica, Samuel Feliz, bartender del restaurante Wuarao, explicó que los pescados pueden venderse por libra entre RD$900 y RD$1,000, lo que puede generar confusión entre los clientes.

Samuel FelizElieser Tapia/HOY

“Hay muchas quejas, aunque no sea así en este restaurante, alrededor hay gente que se queja porque hay pescados que en el menú dice un servicio, por ejemplo en RD$1,000, y cuando el cliente lo consume le dicen que es la libra. Te cobran esa cantidad por libra”.

En tanto, los servicios completos de pescado, acompañados de tostones, papas fritas, batatas o arroz y ensalada, oscilan entre RD$850 y RD$950 en esa zona, indicó Mena Santana, colaborador del restaurante Igon.

¿Cuánto cuesta ir a la playa esta Semana Santa? Esto pagas en Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio

Mientras que en la playa El Pescador, en Guayacanes, José Miguel Polanco, conocido como Miky, con más de 35 años trabajando en el lugar, indicó que los precios de los servicios de pescado varían entre RD$800 y RD$1,000.

José Miguel Polanco, conocido como Miky

“Depende de cómo esté el bolsillo del cliente porque no se debe abusar. Por un buen servicio vienen más clientes”, explicó.

En esa misma zona, Jeremy Felipe de Jesús, empleado del restaurante El Pescador, señaló que venden el pescado a RD$1,300, a esto se le suman impuestos del 10% y 18%.

Playa Oasis Juan DolioElieser Tapia/HOY

Por su parte, Yeison Leta, vendedor ubicado cerca de los botes de pescadores, indicó que ofrece pescados por servicio desde RD$1,300, sin incluir impuestos, dependiendo del tamaño.

En Juan Dolio, Henry Emilio D’ Aza, quien trabaja con el menú del restaurante El Bambú, explicó que los pescados pueden encontrarse desde RD$500 hasta RD$1,000 por servicio.

Señaló que muestran el pescado crudo antes de prepararlo para que el cliente pueda verificar el tamaño.

Más allá del pescado: otras opciones del menú

Para quienes buscan otras alternativas, los precios también varían.

En Guayacanes, las mariscadas pueden costar desde RD$1,000 hasta RD$2,000, mientras que platos como paella, parrilladas de mariscos y cazuelas rondan entre RD$1,800 y RD$2,200, dijo Jeremy Felipe de Jesús, empleado del restaurante El Pescador,

Asimismo, hay opciones más económicas en playa Oasis Juan Dolio como pollo frito entre RD$350 y RD$400 o pechurinas desde RD$350 hasta RD$600, con acompañantes incluidos, indicó Henry Emilio D’ Aza.

Bebidas: desde refrescos hasta cócteles

Las bebidas también representan un gasto importante.

En Boca Chica, los cócteles como piña colada, mojito o cuba libre oscilan entre RD$400 y RD$500, mientras que las cervezas alcanzan los RD$300.

En Guayacanes, los precios de las cervezas varían entre RD$225 y RD$250, y los cócteles pueden costar desde RD$150 hasta RD$450.

En Juan Dolio, los precios son más económicos, con cervezas desde RD$100 (las pequeñas) en restaurantes y hasta RD$130 en venta ambulante, mientras que los jugos naturales rondan entre RD$80 y RD$100.

Alquiler de mesas y sillas: otro gasto fijo

El par de chaise lounge se alquila a RD$400 en GuayacanesMerilenny Mueses

El alquiler de mesas, sillas y sombrillas es otro de los costos a considerar.

En playa Caribe, en Guayacanes, Rafael Valdez explicó que el alquiler de una mesa con cuatro sillas y sombrilla cuesta RD$500 por el día completo.

Sin embargo, no todos los precios son fijos.

“Hay un grupo de jóvenes que trabajan aquí que tienen diferentes precios. Ubican la gente y, de acuerdo al vehículo que vienen o si ven que están enamorados, les ponen otros precios”, mencionó Valdez.

Playa GuayacanesElieser Tapia/HOY

En la playa El Pescador, también en Guayacanes, los precios pueden subir hasta RD$700 por mesa, aunque algunos vendedores ofrecen facilidades de pago.

“Yo soy abierto al público, primero Dios y luego la gente… Siéntate”, relató Miky, quien aseguró que incluso permite el uso sin pago completo en algunos casos.

“No hay negocios sin clientes, hay que acomodarlos”, dijo Miky.

Área de botes en GuayacanesMerilenny Mueses

En Juan Dolio, los precios de alquiler de mesas rondan desde RD$800 hacia abajo, mientras que los chaise lounge se alquilan entre RD$300 y RD$350 el par.

Gastos adicionales: parqueo, duchas y otros servicios

A estos costos se suman otros servicios básicos.

Los parqueos oscilan entre RD$100 en Juan Dolio y hasta RD$200 en playas de Guayacanes.

Las duchas pueden costar RD$50.

Jeremy Felipe de JesúsMerilenny Mueses

Además, servicios como el alquiler de inflables (salvavidas) parten desde RD$300, según explicó José Antonio Méndez, quien lleva desde 2006 vendiendo estos productos.

En algunas playas, como El Pescador en Guayacanes, los visitantes también cuentan con facilidades como internet, baños y vestidores gratuito.

Ganancias

Más allá de los precios, quienes trabajan en las playas destacan que sus ingresos dependen del flujo de visitantes.

“Muchas veces nosotros los silleros con las mujeres que fríen lo que nos ganamos es RD$100 y RD$200. Como dice el dicho: poco a poco la gallina se llena el buche”, dijo Miky.