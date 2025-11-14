Daños al medio ambiente tiene sanciones penales

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Ahora con el nuevo código penal dominicano las empresas que dañen el medio ambiente ya no solo se exponen a sanciones administrativas, sino a procesos penales directos, con multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso clausura definitiva, advirtió la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

Explicó que esta nueva ley 74-25 tipifica los delitos incluyendo aquellas conductas que pueden dañar el medio ambiente y pueden tener consecuencias penales, por ejemplo la contaminación grave, explotación de recursos sin autorización, vertidos, entre otras.

Dijo que esto transforma el panorama de la gestión empresarial, el cumplimiento no es solo cuestión de permisos, sino de diligencia penal.

“La empresa que adopte un enfoque reactivo se expone: falta de prevención, gestión deficiente de residuos, negligencia en las autorizaciones ambientales, uso inadecuado del suelo o recursos hídricos, pueden terminar en procedimientos penales, multas, suspensión de actividades o pérdida de licencias”, explicó durante la conferencia sobre “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, organizado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).

Llamó a las empresas a tener responsabilidad ambiental que implica que las empresas, además de su función económica, tienen una obligación de actuar de manera que sus operaciones respeten los ecosistemas, los recursos naturales y mitiguen los riesgos al entorno humano.

La fiscal resaltó que la protección del medio ambiente es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Los delitos ambientales pueden tener consecuencias devastadoras, como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y del aire, el cambio climático, y la pérdida de recursos naturales. La lucha contra estos delitos es crucial para garantizar la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de las personas.