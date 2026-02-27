Déficit fiscal de Gobierno alcanzó cifra de RD$29,746.1 millones

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El déficit fiscal del Gobierno, entre el 1 de enero y el 20 de febrero de este año, fue de RD$29,746.1 millones, resultado de ingresos devengados por RD$201,247 millones y gastos devengados por RD$230,993.1 millones, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese período, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

En el primer mes del año, el déficit fiscal alcanzó los RD$7,660.7 millones, debido a ingresos devengados por RD$119,657.4 millones y gastos ejecutados por RD$127,318.1 millones.

El déficit fiscal, hasta el 20 de este mes, representó el 0.3% del producto interno bruto (PIB). Para todo el 2026 se ha presupuestado un déficit de RD$80,575.3 millones. El resultado primario, que excluye los intereses de la deuda, fue de RD$35.752,8 millones.

El pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$65,498.9 millones, lo que representa el 0.8% del PIB.

Esto significa que el promedio diario del pago de los intereses de la deuda pública fue de RD$1,284.29 millones.

Del monto del pago de intereses de la deuda pública, RD$43,273.1 millones corresponden a la deuda externa y RD$22,175.1 millones a la interna. El pago en comisiones y otros gastos bancarios de la deuda fue de RD$50.7 millones. El Gobierno ejecutó RD$13,459.6 millones en gastos de capital, RD$5,570.8 millones se destinaron a construcciones. El Ministerio de Educación lideró mayor ejecución con RD$43,779.4 millones.