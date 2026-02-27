Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Finanzas públicas

Déficit fiscal de Gobierno alcanzó cifra de RD$29,746.1 millones

Los ingresos devengados fueron de RD$201,247 millones y gastos devengados de RD$230,993.1 millones, en 51 días

El Ministerio de Educación tiene mayor ejecución.

El Ministerio de Educación tiene mayor ejecución.

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

El déficit fiscal del Gobierno, entre el 1 de enero y el 20 de febrero de este año, fue de RD$29,746.1 millones, resultado de ingresos devengados por RD$201,247 millones y gastos devengados por RD$230,993.1 millones, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese período, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

En el primer mes del año, el déficit fiscal alcanzó los RD$7,660.7 millones, debido a ingresos devengados por RD$119,657.4 millones y gastos ejecutados por RD$127,318.1 millones.

El déficit fiscal, hasta el 20 de este mes, representó el 0.3% del producto interno bruto (PIB). Para todo el 2026 se ha presupuestado un déficit de RD$80,575.3 millones. El resultado primario, que excluye los intereses de la deuda, fue de RD$35.752,8 millones.

El pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$65,498.9 millones, lo que representa el 0.8% del PIB. 

Esto significa que el promedio diario del pago de los intereses de la deuda pública fue de RD$1,284.29 millones. 

Del monto del pago de intereses de la deuda pública, RD$43,273.1 millones corresponden a la deuda externa y RD$22,175.1 millones a la interna. El pago en comisiones y otros gastos bancarios de la deuda fue de RD$50.7 millones. El Gobierno ejecutó RD$13,459.6 millones en gastos de capital, RD$5,570.8 millones se destinaron a construcciones. El Ministerio de Educación lideró mayor ejecución con RD$43,779.4 millones.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking