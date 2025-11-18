Destacan a RD como líder regional economía circular

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción por los Plásticos, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, junto a representantes del World Economic Forum (WEF), visitaron Planta Renacer, consolidando el liderazgo del país en innovación sostenible y economía circular.

La visita formó parte del programa Ruta Industrial, que impulsa el MICM para conocer de primera mano los procesos, retos e innovaciones de las industrias, en el marco de la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción por los Plásticos presentada el pasado 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York, una iniciativa coordinada con el Global Plastic Action Partnership (GPAP) del WEF, para promover la gestión sostenible de residuos y el impulso de la economía circular en el país.

La comitiva estuvo encabezada por Bisonó, junto a Pedro Sao Simao, líder de Plataformas Nacionales del Global Plastic Action Partnership (GPAP) del WEF), Carlos Añibarro, coordinador de comunicación de GPAP.

Durante el recorrido por las instalaciones de Planta Renacer, ubicadas en el parque de zona franca Quisqueya, en San Pedro de Macorís, la delegación conoció los avances y el modelo operativo del proyecto, basado en los principios de la economía circular.

La delegación fue recibida por Manuel Diez, gerente general de Diesco, y George Gatlin, gerente de Invema, empresas socias fundadoras del proyecto, quienes explicaron el funcionamiento de la planta diseñada para reducir la dependencia de importaciones de resina virgen, evitar la exportación de residuos y transformar los desechos locales en materia prima de alto valor agregado, contribuyendo a su gestión para el país y el Caribe.

“Estamos convencidos del potencial del país para liderar con el ejemplo hacia la circularidad, como un motor de competitividad, de empleos verdes y de desarrollo social”, expresó Bisonó.