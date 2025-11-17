Migración en el ojo del huracán tras otra muerte en Haina: los casos más recientes y lo que se sabe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en San Cristóbal, vuelve a estar en el ojo de la polémica tras la muerte de un recién nacido en la madrugada del sábado 15 de noviembre, con lo que el total de fallecidos en lo que va de 2025 asciende a tres.

Según informó la Dirección General de Migración (DGM), la madre del bebé, identificada como la ciudadana haitiana Melisa Jean Baptiste, había sido dada de alta del Hospital Nuestra Señora de Regla, en Peravia, y entregada al personal de la entidad por encontrarse en situación irregular.

“La joven llegó al centro a las 13:45 del viernes 14 de noviembre junto a su bebé, ambos evaluados sin signos de alarma. Sin embargo, alrededor de las 3:00 de la madrugada, la madre alertó al personal de vigilancia tras notar que el recién nacido se tornó inquieto, presentó hipo, dificultad respiratoria, hipotonía y posteriormente ausencia de respiración”, aseguró DGM.

Indico que el bebé fue llevado inmediatamente al dispensario del centro, donde no presentaba signos vitales. “Se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se dispuso su traslado en una unidad del 9-1-1 al hospital Juan Pablo Pina, donde continuaron los esfuerzos médicos sin lograr restablecer sus funciones vitales”, afirmó la institución.

Migración señaló que actualmente ofrece acompañamiento emocional y asistencia médica a la madre, quien recibe apoyo de psicólogos y profesionales de la salud de la institución, atendiendo a su estado emocional y garantizando su bienestar durante este proceso.

Mientras que, a principios de septiembre, se notificó el fallecimiento de la haitiana Gedilia Lonzandieu, de 36 años, tras presuntamente sufrir un paro cardiorrespiratorio dentro del centro. Lonzandieu había sido trasladada al lugar luego de ser detenida en La Vega.

Previamente, en junio, Ellen Francés Hulett, ciudadana estadounidense de 24 años, fue hallada muerta tras más de dos meses bajo custodia en el Vacacional de Haina.

En ese momento, Migración manifestó que Hulett fue remitida a la institución con el propósito de validar su identidad y esclarecer su estatus migratorio, luego de ser detenida el 22 de abril de 2025 en Sabana de la Mar por miembros de la Policía Turística.

«Durante semanas, se realizaron múltiples entrevistas. La persona mostró serias dificultades para comunicarse, incapacidad de identificarse y comportamientos que evidenciaban un cuadro de salud mental comprometido. Fue evaluada por profesionales de la salud mental, diagnosticada con trastorno psicótico, y recibió tratamiento bajo vigilancia médica constante», afirmó.

Asimismo, la DGM comunicó que el 23 de junio, mientras Ellen Frances Hulett era preparada para una evaluación médica de rutina, el personal de salud detectó que no presentaba signos vitales.

«De inmediato se notificó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), al Ministerio Público y al DICRIM. El cuerpo no presentaba signos de violencia, y se encuentra bajo autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento», pronunció.

Migración también expresó su pesar por el fallecimiento de la norteamericana y destacó que el caso «ha sido abordado con el máximo rigor institucional» y en estricto respeto a los derechos humanos.

«La Dirección General de Migración lamenta profundamente este desenlace y expresa sus condolencias a la familia de la señora Hulett. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la protección de los derechos humanos y la colaboración irrestricta con las autoridades de los Estados Unidos, quienes están acompañando el proceso de repatriación junto a su madre», declaró la entidad.