Los 8 propósitos de Año Nuevo más comunes entre los dominicanos

Con el comienzo de año, siempre nos planteamos una mejora en nuestra vida.

Desde el punto de vista de la psicología es muy positivo hacer este tipo de reflexiones, siempre y cuando no se queden en pensamientos sin acción ni esfuerzo.

De acuerdo con un estudio realizado hace unos años por el psicólogo Richard Wiseman y publicado en su best seller titulado he Luck Factor (El Factor Suerte), estos son algunos de los propósitos de Año Nuevo más comunes:

1. Ponerme en forma. El propósito más común durante el año nuevo a nivel mundial es bajar de peso.

2. Salir de deudas y ahorrar. A pesar de ser un objetivo difícil para muchas personas, el inicio de un nuevo periodo trae calma y serenidad a la hora de tomar decisiones, por lo cual el primer mes del año es un buen momento para planear sus proyectos económicos y proponerse aumentar sus ahorros.

3. Ser mejor persona cada día. Este propósito muchos se lo plantean tanto en lo espiritual como en lo social. Piensan en ser más empáticos y comprensivos con los demás.

4. Salir de vacaciones al lugar deseado. Tener la oportunidad que ir a otro lugar es el sueño de muchas personas. Sin importar la temporada del año, viajar es una experiencia buena que lo puede recargar tanto física como mentalmente.

5. Conseguir pareja. Sobre todo estable, encabeza la lista de los adultos de más de 30 años.

6. Dejar cualquier vicio. Una de las decisiones con las que muchos tienen conflicto durante el año es dejar de fumar.

7. Conseguir empleo. Prepara tu currículum y toma las primeras semanas de enero para repartirlo para lograr este propósito; también es recomendable llamar a personas ligadas a tu área profesional para que te tengan en cuenta.

8. Cambiar o comprar un auto y lograr una vivienda propia. Son dos metas que muchas personas, parejas y familias se plantean cada año.