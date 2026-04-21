Devuelven más de RD$125 millones a ciudadanos

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que en el período enero-marzo de 2026 logró gestionar la devolución de RD$125,210,193.89 a favor de consumidores afectados por irregularidades en la compra de bienes y la contratación de servicios.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, destacó que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido tanto en la eficiencia de los procesos de mediación como en la confianza de la población en los mecanismos institucionales de reclamación.

“Hoy tenemos un consumidor más consciente de sus derechos y una institución más ágil para responder. Eso se traduce en soluciones reales y en dinero que retorna al bolsillo de la gente”, expresó.

De acuerdo con el informe, durante el primer trimestre se registraron 1,484 casos, de los cuales cerca del 90 % fue resuelto mediante acuerdos conciliatorios.

Entre las causas de reclamación figuran conflictos relacionados con daños inmobiliarios, incumplimiento de servicios, fallas en electrodomésticos, compra de vehículos, incumplimiento de garantías, devoluciones y casos de publicidad engañosa.

Alcántara reiteró que la institución continuará fortaleciendo sus programas de vigilancia del mercado, educación al consumidor y de orientación.